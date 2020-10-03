Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Волонтеры помогли бабушке из Башкирии, которая жила на станции

Пенсионерке сняли квартиру, а после помогут переехать в дом престарелых
Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Волонтеры помогли бабушке из Башкирии, которая жила на станции

Волонтеры помогли бабушке из Башкирии, которая жила на станции

Волонтеры помогли бабушке из Башкирии, которой приходилось жить на станции Иглино.

Напомним, что о жуткой истории стало известно 1 октября. Местные жители встретили на железнодорожной станции бабушку, которая не помнит кто она и откуда. Оказалась, что пенсионерка уже неделю живет на станции.

Волонтеры сообщества «Поиск пропавших детей - Уфа» оказали пенсионерке помощь – накормили и помогли найти временное жилье. Сегодня стало известно, что уже скоро бабушка отправится в дом престарелых.

- В среду договорились перевезти бабушку в дом престарелых в деревне Шарипово в Кушнаренковском районе. Она, вроде как, не против, - сообщил волонтер Руслан Хабиров.