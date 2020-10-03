Волонтеры помогли бабушке из Башкирии, которая жила на станции

Волонтеры помогли бабушке из Башкирии, которой приходилось жить на станции Иглино.

Напомним, что о жуткой истории стало известно 1 октября. Местные жители встретили на железнодорожной станции бабушку, которая не помнит кто она и откуда. Оказалась, что пенсионерка уже неделю живет на станции.

Волонтеры сообщества «Поиск пропавших детей - Уфа» оказали пенсионерке помощь – накормили и помогли найти временное жилье. Сегодня стало известно, что уже скоро бабушка отправится в дом престарелых.

- В среду договорились перевезти бабушку в дом престарелых в деревне Шарипово в Кушнаренковском районе. Она, вроде как, не против, - сообщил волонтер Руслан Хабиров.