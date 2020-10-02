Динар Гильмутдинов сообщил о жесткой аварии на трассе в Башкирии

Судя по фотографиям, удар был сильный – легковушка превратилась в груду металла, а «Газель» перевернулась.

Днем 2 октября в Аургазинском районе на 75 км автодороги Уфа-Оренбург произошла страшная авария. Как передает Динар Гильмутдинов в своем блоге, на трассе столкнулись цементовоз «Volvo», «Datsun on-DO» и грузовой фургон «Газель». Судя по фотографиям, удар был сильный – легковушка превратилась в груду металла, а «Газель» перевернулась. Однако о погибших не сообщается.

- В результате аварии водители «Volvo» и «Datsun» госпитализированы. На месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются, - сообщили в ГИБДД республики.