Юноша погиб во время ремонта авто

В Ишимбайском районе Башкирии подростка насмерть придавило съехавшей с домкрата легковушкой. Несчастный случай произошел вечером 1 октября.

Тело 15-летнего юноши во дворе личного хозяйства обнаружили его родные. Он был зажат под «Окой». Когда его вытащили, он уже не дышал. На месте происшествия работали сотрудники отдела МВД и Следственного комитета. Они-то и установили, что подросток погиб во время ремонта ходовой части автомобиля. В какой-то момент машина просто сорвалась с домкрата и придавила парня.

Тело погибшего было передано на судмедэкспертизу. Известно, что в этом году он только поступил на первый курс колледжа.