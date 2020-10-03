Тот самый дом, в подвале которого был найден труп мужчины // фото: гугл-карты

В подвале жилой девятиэтажной «панельки» в северной части Уфы был обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Страшная находка была сделана вечером 1 октября. На место вызвали полицейских. Сотрудники не нашли на теле видимых повреждений. При себе у погибшего, на вид которому 35-40 лет, никаких документов не было. Рядом с ним лежали сотовый телефон, бритвенный станок, зубная щетка, а также наполненная неизвестной жидкостью стеклянная бутылка. Эксперты установили, что мужчина скончался порядка двух суток назад.

Для установления причин смерти труп был направлен на судмедэкспертизу.