В башкирском парламенте озвучили идею об отпуске для отцов новорожденных детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госсобрании-Курултае Башкирии предложили давать отпуск отцам при рождении ребенка. Инициативу озвучил зампредседателя регионального парламента Рустам Ишмухаметов. Он полагает, что таким образом можно повысить рождаемость в республике. По словам депутата, практика отцовского отпуска существует во многих европейских странах – Италии, Франции, Швеции и Финляндии.

– Определенная логика в этом есть. Женщина после родов нуждается во всяческой поддержке. Ей требуется помощь по хозяйству, помощь в уходе за ребенком. Кто-то должен быть рядом с ней хотя бы первое время. Традиционно в большинстве семей эти заботы берут на себя бабушки. Но ведь не у всех есть такая возможность. Кто же в таком случае поможет молодой матери, если не отец ребенка? А как он поможет, если он все время на работе? – задался вопросами Ишмухамтов.

Он оговорился, что это пока только «идея для обсуждения», но в дальнейшем она может приобрести законодательные контуры.