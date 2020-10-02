Уфу и Челябинск соединят прямым авиасообщением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Челябинска в Уфу и обратно в 2021 году должны появиться прямые авиарейсы.

Наши коллеги из «КП-Челябинск» со ссылкой на местное министерство транспорта сообщают, что прямые рейсы будут субсидировать местные и федеральные власти – по 200 и 250 миллионов соответственно. Таким образом, уже скоро жители Башкирии смогут быстро и безопасно оказаться в соседнем регионе путем авиатранспорта.

Впрочем, точную дату начала прямого авиасообщения между Уфой и Челябинском пока не озвучили. Стоимость перелета будет напрямую зависеть от того, на каких условиях местные власти будут работать с авиаперевозчиками.