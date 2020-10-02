фото: соцсети

На игровой площадке в башкирском городе Нефтекамске мужчина с воздуходувкой распугал детей. Об этом на своей странице в соцсети рассказал очевидец – отец ребенка. Он опубликовал видео, на кадрах которого рабочий коммунальной службы разгоняет пыль по территории городка – большая часть детей при этом стоит за забором.

– Очень много людей испугались, потому что не предупредили родителей, не успели детей забрать, а этот человек с аппаратом начал гонять пыль и пугать всех подряд, – написал горожанин.

Он добавил, что сначала нужно было закрыть площадку, которая, по его словам, все еще не доделана до конца, закончить работы, а потом уже пускать людей.