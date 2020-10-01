Глава Башкирии рассказал, почему не носит медицинскую маску

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 1 октября, во время встречи с пенсионерами и ветеранами Аургазинского района глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, почему не носит медицинскую маску. Как известно, во время рабочих поездок и участия в мероприятиях он постоянно появляется на публике без защитной маски.

- У меня в организме высокий уровень антител и иммунитет к коронавирусной инфекции. Поэтому я и не ношу маску, но вас я прошу ее носить и беречь себя и свое здоровье, - заявил Хабиров, обращаясь к жителям Башкирии старшего поколения.

Во время той беседы он также анонсировал изменения в Указ о повышенной готовности к ЧС – документ рекомендует жителям республики старше 65 лет уйти на самоизоляцию.

В пресс-службе главы Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что у Радия Хабирова и правда хороший уровень иммунитета. При этом он не болел новой коронавирусной инфекцией и прививок никаких пока не делал.