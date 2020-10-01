В Уфе странным образом пропала 18-летняя Аделина Мухеева с ручной крысой

В столице Башкирии ищут 18-летнюю Аделину Мухееву, которая пропала странным образом. Как рассказал «КП – Уфа» ее молодой человек Максим, девушка исчезла вечером в селе Ургала Белокатайского района. На следующий день ее вещи были найдены почти в 300 км от дома - в Уфе.

- Сначала мы искали ее всем селом, нигде не нашли. Сегодня мне позвонили и сказали, что ее вещи нашли на мосту через Белую в Уфе. Там же была ее ручная крыса. Я ума не приложу, что делать, куда бежать, - сказал молодой человек. - Раньше она так не пропадала.

Если вам известно о местонахождении девушки, позвоните по телефону 89375009355.