Уфимская газета заявила об исчезновении тиража из типографии – на издателя подали иск за ложный донос

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Редакция уфимской газеты «Бонус» заявила об исчезновении из гостипографии «Башкортостан» тиража 29-го номера. По мнению журналистов, пропажа выпуска связана с одним из подготовленных в нем материалов. Они обвинили типографию в мошенничестве и вызвали на место полицию. Юристы издательства в ответ на это подали иск за ложный донос на руководство ООО «Семь вершин» – оно является издателем «Бонуса». Об этом сообщил «Башинформ».

– Тираж не может быть похищен, так как его не печатали, о чем предупреждали издателя заранее. Не надо выдавать за политику свои экономические проблемы. Любая работа должна оплачиваться вовремя! Оценка материалов, выходящих в газете – это не наша работа, мы печатаем любые материалы, выходящие в рамках правового поля, – цитирует руководителя издательства Антон Даниленков информационное агентство.

Говоря о работе, которая «должна оплачиваться вовремя» Даниленков имеет в виду долг газеты, который, по данным все того же «Башинформа», составляет «порядка полумиллиона рублей».

Тем временем ситуацию прокомментировали в пресс-службе главы Башкирии. Там заявили, что тоже готовят иск, но уже к порталу ProUfu.ru, являющегося родственным газете «Бонус». Правда, требования властей касаются не якобы пропавшего тиража – а конкретного материала, из-за которого, как считает газета, номер не был выпущен:

– Факты, изложенные в материале «Кто вверх, кто вниз» не соответствуют действительности. Сейчас администрация Главы Башкортостана готовит судебные иски к порталу Proufu.ru»