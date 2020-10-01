От налога на имущество в 2020 году планируется освободить ТЦ и гостиницы

Власти Башкирии собираются освободить от налога на имущество торговые центры и гостиницы как наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики. Соответствующий законопроект представила министр финансов республики Лира Игтисамова.

– Законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения недвижимого имущества торговых центров площадью свыше 5000 кв. метров […], организаций гостиничного бизнеса. Указанные льготы предоставляются при условии снижения арендной платы арендаторам, сохранения численности работников, обеспечения среднемесячной заработной платы не менее однократной величины минимального размера оплаты труда, и нацелены, в конечном итоге, на поддержку малого бизнеса, – передали в пресс-службе Минфина.

Тот же законопроект предлагает освободить от уплаты налога социально ориентированные некоммерческих организаций, а также заключившие концессионное соглашение компании. Кроме того, Минфин намерен до 31 декабря 2024 продлить налоговые льготы в отношении организаций народных художественных промыслов, автодорог общего пользования и объектов, предназначенных для телерадиовещания и используемых для оздоровления детей.