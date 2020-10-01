В Уфе до 5 октября перекрыт участок улицы Менделеева

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В Уфе накануне перекрыли проезжую часть на отрезке улицы Менделеева. Речь идет об участке от путепровода проспекта Салавата Юлаева до улицы Лесотехникума. Там сейчас ремонтируют асфальт. Ограничение продлится до 6:00 5 октября. Об этом сообщили в городской администрации.

– На время действия ограничения движения на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, – передали в мэрии. – Ремонтные работы будут выполняться при благоприятных условиях.

Власти башкирской столицы просят с пониманием отнестись к ограничению и приносят извинения за возможные неудобства.