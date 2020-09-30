Житель Башкирии обнаружил в сарае противотанковую мину

Саперная группа установила, что мина была учебной Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Житель Благоварского района Башкирии обнаружил в сарае своего родственника противотанковую мину. Инцидент произошел в селе Языково днем 27 сентября.

Как передал собственный источник «КП-Уфа», 66-летний мужчина сообщил о своей находке в дежурную часть полиции. На место происшествия была направлена целая саперная группа Росгвардии республики.

Сотрудники силового ведомства выяснили, что вызвавшим переполох предметом действительно оказалась противотанковая мина, но учебная. Она не представляла взрывоопасности. Однако каким образом боеприпас оказался в сарае сельчанина, так доподлинно и не известно.