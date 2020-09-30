Уфимец пустил к себе пожить бездомного, а затем зарезал его и скрывался от полиции пять дней

Полицейские нашли подозреваемого спустя пять дней

Уфимец пустил бездомного пожить к себе в квартиру, а затем зарезал его и скрывался пять дней от правоохранительных органов. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.

История началась с обнаружения тела 37-летнего уроженца Альшеевского района с признаками насильственной смерти в одной из квартир дома по улице Джалиля Киекбаева. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники в ходе разбирательства установили, что единственным человеком, причастным к преступлению, может быть только хозяин квартиры – 60-летний горожанин. Он скрылся в день предполагаемого убийства. Пожилого мужчину удалось найти только спустя пять дней. В ходе допроса он сознался в содеянном и рассказал как все было.

– По версии следствия, подозреваемый познакомился с потерпевшим неделю назад и пустил его к себе пожить, так как у того не было постоянного места жительства. Рано утром 24 сентября между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес своему гостю множественные удары ножом, от которых потерпевший скончался на месте. После совершенного преступления подозреваемый выбросил нож из окна и ушел из дома, – восстановили картину произошедшего следователи.

Подозреваемому предъявили обвинение и взяли под стражу.