На проспекте Салавата Юлаева в Уфе легковушка протаранила столб – людей из машины вытаскивали спасатели

фото: МЧС РБ

Сегодня, 30 сентября, на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошло жесткое ДТП – легковушка протаранила электроопору. Об аварии рассказали в ГИБДД И МЧС Башкирии.

фото: МЧС РБ

Дорожный инцидент случился около часа дня. Водитель вазовской «четырнадцатой не справился с управлением и въехал в столб. В момент аварии в машине находилось трое мужчин, двоих из них зажало в салоне. Сотрудники аварийной службы вытащили застрявших в машине людей и передали их медикам. «Скорая» увезла в больницу всех, кто был в отечественном авто.

фото: ГИБДД Уфы

– Пожарными уфимского пожарно-спасательного гарнизона создана воздушно-пенная подушка в целях предотвращения возможного возгорания, – передали в МЧС.

Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.