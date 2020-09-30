На проспекте Салавата Юлаева в Уфе легковушка протаранила столб – людей из машины вытаскивали спасатели

фото: МЧС РБ
Сегодня, 30 сентября, на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошло жесткое ДТП – легковушка протаранила электроопору. Об аварии рассказали в ГИБДД И МЧС Башкирии.
фото: МЧС РБ
Дорожный инцидент случился около часа дня. Водитель вазовской «четырнадцатой не справился с управлением и въехал в столб. В момент аварии в машине находилось трое мужчин, двоих из них зажало в салоне. Сотрудники аварийной службы вытащили застрявших в машине людей и передали их медикам. «Скорая» увезла в больницу всех, кто был в отечественном авто.
фото: ГИБДД Уфы
– Пожарными уфимского пожарно-спасательного гарнизона создана воздушно-пенная подушка в целях предотвращения возможного возгорания, – передали в МЧС.
Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.