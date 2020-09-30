Заболела жена главы Башкирии Каринэ Хабирова

фото: instagram.com/k.khabirova

Жена главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ сообщила, что «старательно лечится», чтобы 17 октября посетить открытие нового парка в городе Белебее. Об этом она написала на своей странице в инстаграме. Первая леди республики не уточнила, чем именно болеет.

В том же посте Хабирова рассказала, что 30 сентября в Белебее [который в министерстве семьи уже прозвали женской столицей Башкирии] прошла открытая академия «Территория женского счастья» – республиканский проект, реализуемый за счет гранта главы региона. Каринэ поблагодарила организаторов, мастеров и творческие коллективы, которые создали на мероприятии «невероятную атмосферу красоты и уюта».