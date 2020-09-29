Фото: https://www.instagram.com/morgen_shtern/

Блогерша под ником Russian_dol_russiana заявила, что увела уфимского рэпера Моргенштерна у его подруги Дилары.

Началась странная история с того, что белокурая блогерша начала делать громкие заявления в соцсетях, сопровождая их пикантными фото. Она заявляет, что скандально известный уфимский рэпер уже долгое время изменяет своей избраннице Диларе. Блогерша утверждает, что скоро они вместе с музыкантом сделает новый шаг и «офиширует пару». Старой избраннице рэпера якобы останется роль «сестренки Алишера, которая будет делать ей прическу».

Сам уфимский исполнитель и его девушка пока никак не прокомментировали ситуацию. Не исключено, что блогерша Russian_dol_russiana попросту пытается стать известной и выдумывает фейковые истории в желании «похайпиться».

К слову, Алишер Моргенштерн одно время действительно общался с еще одной блогершей – Russian_barbie (в миру Анжелика Кенова). Судя по социальным сетям, дальше совместных фотографий отношения у них не зашли.