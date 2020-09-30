Под окнами гостиницы в Башкирии обнаружен труп мужчины из Московской области

Правоохранители передали тело покойника на судебно-медецинкую экспертизу

В башкирском городе Белебее под окнами местной гостиницы был обнаружен труп мужчины. Это произошло вечером 26 сентября, сообщил собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, на теле погибшего были «повреждения, характерные при падении с высоты». Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность покойника – им оказался 42-летний житель Московский области. При нем был сотовый телефон с зарядкой, банковская карта, билет на поезд и паспорт – все это изъяли на исследование криминалисты. Тело они передали на судебно-медицинскую экспертизу.