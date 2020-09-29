В уфимском интернате, в котором 4 года назад надругались над девочкой, поймали сторожа-извращенца

Расследование дела находится на особом контроле руководства СК

В Уфе за совращение двух школьниц задержали 57-летнего охранника коррекционного интерната. На мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что подозреваемый, будучи охранником учреждения, «совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении школьниц 13 и 14 лет». О случившемся девочки рассказали директору школы, который впоследствии написал заявление в полицию.

Как пояснил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, подозреваемый домогался потерпевших вечером 27 сентября в фойе первого этажа интерната. Жертвами охранника стали ученицы шестого класса.

– На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики, – передали в СК.

С задержанным уже проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи намерены провести проверку в школе-интернате и частной охранной организации «на предмет законности допуска подозреваемого до работы на территории образовательного учреждения». О преступлении проинформировано Министерство семьи.

Отметим, этот интернат ранее уже попадал в криминальные сводки. Так, в 2015 году в учреждение свободно проник мужчина. Он пробрался в спальню и надругался там над девочкой-инвалидом. На следующий же день об инциденте узнала директриса, однако она решила умолчать о происшествии, испугавшись общественного резонанса, и даже пыталась удалять записи с камер наблюдения. Впрочем, долго скрывать факт надругательства над воспитанницей ей не удалось – заявление в правоохранительные органы написал законный представитель малолетней.