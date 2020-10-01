Когда банк сможет получить похищенные кассиром из Башкирии 25 млн рублей - мнение адвоката

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На днях городской суд Салавата вынес приговор экс-кассирше Луизе Хайруллиной и ее супругу Марату, которых обвиняли в хищении и растрате в особо крупном размере. По версии следствия женщина за несколько месяцев вынесла из банка более 25 млн рублей, а затем пустилась в бега, прихватив мужа и двоих маленьких дочерей. В итоге, преступную пару обнаружили и задержали на съемной квартире в Казани.

28 сентября 2020 года суд приговорил Луизу к пяти, а Марата к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также чету Хайруллиных обязали вернуть банку 25,455 млн рублей. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил и, по всей видимости, обвиняемые будут обжаловать приговор.

Что касается решения суда о взыскании с Луизы и ее супруга ущерба, нанесенного банку, то в этой истории также полно нюансов. Адвокат Роман Петров считает, что в данном случае у четы Хайруллиных могут конфисковать имущество, приобретенное на похищенные деньги. Если, конечно, они вообще что-то приобрели.

- В любом случае, этот долг останется висеть на них навсегда. Условно-досрочное освобождение, если они не возместят материальный ущерб, будет невозможно. Даже отбыв срок от звонка до звонка, этот долг за ними останется, - говорит Роман Петров.

Уфимский адвокат также поясняет, что если Луиза и Марат после освобождения вдруг решат объявить себя банкротами, то это не освободит их от обязательств по возмещению ущерба. В законе это отдельно прописано: нельзя списать задолженность по алиментам и материальный ущерб от преступления, назначенный судом.

- С этим им придется жить. А вообще, это еще мягкий приговор, учитывая сумму похищенного. Скорее всего, суд учел все моменты, в том числе, наличие маленьких детей, - подытожил Роман Петров.