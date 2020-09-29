В Минздраве Башкирии рассказали, на какой срок действует вакцина от коронавируса

Состояние испытавших на себе вакцину от коронавируса оценивается как удовлетворительное Фото: Олег УКЛАДОВ

Действие вакцины от коронавируса рассчитано на срок до двух лет. Об этом на еженедельном брифинге по ситуации с COVID-19 в Башкирии сообщил замминистра здравоохранения республики Игорь Засядкин.

– От коронавируса [в Башкирии] вакцинировалось 30 человек. Их состояние удовлетворительное. Данная вакцина делается в два этапа: первая инъекция и вторая инъекция через три недели. Перед вакцинацией обязательно нужно будет сделать ПЦР-анализ на ковид и антитела. Предполагаемое время существования антител – до двух лет, – пояснил Засядкин.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что вакцину от коронавируса в рамках клинического исследования на себе испытают 37 добровольцев.