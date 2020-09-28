Хабиров «очень рекомендует» никому не попадать в инфекционку под Уфой

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров «очень рекомендует» никому не попадать в инфекционную больницу в селе Зубово под Уфой, где лечат большую часть зараженных коронавирусом в республике. Об этом он написал вечером 27 сентября на своих страницах в соцсетях. Руководитель региона пожелал жителям беречь себя и «доброго здоровья».

Хабиров также показал, как госпиталь выглядит с высоты птичьего полета. «Красиво смотрится», – отметил он. Напомним, одноэтажное здание медучреждения выполнено в форме соцветия курая. Максимальная вместимость инфекционки – 470 человек.