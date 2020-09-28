В Башкирии женщина вспорола живот своему мужу

На допросе в полиции женщина дала признательные показания

В Караидельском районе Башкирии местная жительница вспорола живот своему супругу. Случай произошел ровно неделю назад, 20 сентября.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в тот вечер в районную больницу доставили истекающего кровью мужчину в бессознательном состоянии. У него было проникающее ножевое ранение живота с повреждением печени и выпадением кишки. Медики передали информацию о «тяжелом» пациенте в полицию.

Следственно-оперативная группа выяснила, что пострадавшего ранила его жена. Когда ее задержали, она была пьяна. В отделе МВД женщина дала признательные показания. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а затем отпустили домой под подписку о невыезде.