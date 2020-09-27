В башкирском городе без вести пропал парень в бейсболке с рисунком черепа

фото: "Отклик"

В башкирском городе Стерлитамаке без вести пропал 29-летний Артур Агишев. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик». По данным активистов, 24 сентября парень ушел в неизвестном направлении, и с тех пор его местоположении ничего неизвестно. Сейчас в соцсетях распространяется ориентировка на пропавшего. Поисковикам требуется помощь добровольцев.

Приметы Артура: рост – 170 см, среднее телосложение, русые волосы, зеленые глаза.

В день пропажи он был одет в черную бейсболку с белым рисунком в виде черепа, черно-серую куртку с капюшоном, коричневые джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщить по телефону 89871060601 или 02.