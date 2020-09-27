В Башкирии молодая мать двоих детей ударила мужа ножом, потому что ей «надоели оскорбления»

Тот самый розовый нож // фото: МВД РБ

В Бижбулякском районе Башкирии 27-летняя мать двоих детей ударила мужа ножом в грудь из-за того, что ей «надоели оскорбления», а потом сама же отвезла его в больницу. О происшествии сообщили в пресс-службе МВД республики.

30-летнего мужчину с ножевым ранением доставили в районную больницу 24 сентября. Медики сообщили о пациенте в полицию. Следственно-оперативная группа задержала жену пострадавшего. Как оказалось, ранее она уже имела судимость за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей родственнице. Сотрудники правоохранительных органов восстановили цепочку событий, которая привела ко второму – более тяжкому – преступлению.

Накануне [нападения] пьяный супруг вернулся домой и начал скандалить со своей возлюбленной. В какой-то момент женщине надоели оскорбления, и она ударила сидящего на стуле мужа ножом. Холодное оружие с розовым лезвием и рукояткой находилось на кухне – это первое, что попалось под руку подозреваемой. Сразу после совершенного сельчанка отвезла раненого супруга в больницу, – передали в МВД.

Женщину привезли в отдел полиции, там она дала признательные показания, после чего ее отпустили под подписку о невыезде. Фигурантка уголовного дела о нанесении тяжких телесных сказала, что собирается навещать раненого мужа в больнице.