В центре Уфы на выходных будут перекрывать несколько улиц

Сразу несколько улиц перекроют в центре Уфы

В центре Уфе в ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, на ряде улиц будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

26 сентября с 6:00 до 21:00 из-за проведения ярмарки-фестиваля «Уфимская крепость», соревнований на картингах и электросамокатах перекроют сразу несколько улиц:

– Заки Валиди (от Аксакова до Мажита Гафури);

– Мажита Гафури (от Заки Валиди до Пушкина);

– на парковке перед Конгресс-холлом «Торатау» и съезде к амфитеатру;

– по набережной реки Белой (от остановки общественного транспорта «Монумент Дружбы» до съезда к амфитеатру).

26 сентября с 6:00 до 24:00 будет закрыт перекресток улиц Ленина и Революционной. В этом время там будут ремонтировать дорожное полотно.

С 6:00 26 сентября до 6:00 28 сентября не получится проехать по улице Карла Маркса на отрезке от Революционной до бульвара Ибрагимова. Причина – ремонт улично-дорожной сети.

В уфимской мэрии приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать маршрут движения.