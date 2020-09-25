Из-за пика госпитализаций пациентов «инфекционки» под Уфой размещали в коридоре

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Медикам инфекционного госпиталя в селе Зубово под Уфой 24 сентября пришлось размещать пациентов в коридоре из-за пика госпитализаций. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.

– Был пик госпитализаций инфекционного профиля, на некоторое время ряд пациентов были размещены в коридоре, пока находились на санитарной обработке палаты после выписанных, – передала пресс-секретарь ведомства Софья Алешина. По ее словам, «есть определенный регламент и время, которое нужно выждать после санобработки».

По данным министерства здравоохранения республики, только за минувшие сутки было выявлено 140 случаев внебольничной пневмонии. Прирост новых носителей коронавируса при этом остался стабильным относительно предыдущих показателей – 36.