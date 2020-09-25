Хабиров предложил «серьезно подумать» об изучении башкирского языка в детсадах

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Глава Башкирии Радий Хабиров намекнул на введение в детсадах уроков башкирского языка. Он затронул эту тему во время своего выступления на межрегиональном форуме учителей в Гафурийском районе 25 сентября.

– Нам надо очень серьезно подумать, как в детских садиках очень аккуратно начинать вводить изучение башкирского языка. Я сегодня посмотрел, у нас и программы интересные для детей есть. Такие, знаете, интерактивные, очень привлекательные. Я думаю, все дети захотят этим заниматься. Вот даже дети людей, не говорящих на башкирском, – сказал руководитель республики.

Он также отметил, что к 2024 году в Башкирии планируется открыть 15 полингвальных школ.

Напомним, недавно к Хабиров обратился школьник из Нефтекамска. Он попросил главу региона отменить уроки башкирского языка.