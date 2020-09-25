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Общество

Ошибка сотрудницы стоила уфимской фармкомпании 17 млн рублей

По вине начальницы цеха была забракована крупная партия вакцины от бешенства
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сотрудницу признали виновной, но освободили от наказания

Сотрудницу признали виновной, но освободили от наказания

Фото: Олег УКЛАДОВ

В уфимской фармацевтической компании «Иммунопрепарат» забраковали партию вакцины от бешенства на 17 млн рублей. Виновной в этом оказалась начальница цеха. На днях в Демском районном суде ее признали виновной в «халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба предприятию».

Как пояснили в пресс-службе объединенных судов Башкирии, 26 марта 2018 года при контроле качества в прививках от бешенства было обнаружено несоответствие по показателю прозрачности раствора. Причиной этого стало применение желатина при производстве лекарства. Он не отвечал требованию, предъявляемому к сырью. В итоге готовая продукция была отбракована, и предприятие потеряло 17,020 млн рублей. Крайней в истории оказалась начальница цеха, допустившая использование желатина.

Демский районный суд приговорил обвиняемую к исправительным работам, однако по факту теперь ей ничего не грозит. В материалах суда говорится, что «она освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности».