В Уфе построят десять школ на 13 тысяч мест

Десять новых школ планируется построить в Уфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе появится десять новых школ более чем на 13 тысяч мест. Проект, который планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства, стал предметом обсуждения на «Инвестчасе» у главы Башкирии.

Содействие в возведении объектов оказывает госкорпорация ВЭБ.РФ. Деньги на образовательные учреждения будут привлечены из федеральной и республиканской казны, а также из внебюджетных источников. В рабочей группе по проекту участвует Минобрнауки Башкирии и уфимская администрация. Площадки под строительство уже подобраны. Сейчас программа проходит согласование в Минфине России. К концу 2020 года инициатива приобретет более конкретные очертания.