Двоих уфимцев объявили в федеральный розыск за попытку через суд взыскать с фирмы 840 млн рублей

фото: МВД РБ

МВД Башкирии объявило в федеральный розыск двоих жителей Уфы – 34-летнего Григория Мелещика и 39-летнего Виталия Зайдуллина. Вместе с бывшей супругой последнего они незаконным образом пытались взыскать с коммерческого предприятия более 842 млн рублей и теперь проходят подозреваемыми в деле о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

– Следствием установлено, что между коммерческой организацией, которую возглавлял Зайдуллин был заключен договор на поставку нефтепродуктов другому ООО. Организация-получатель за поставленную продукцию осуществило неполную оплату, задолжав свыше 300 миллионов рублей. Затем предприятие-поставщик возглавила бывшая жена Зайдуллина, которая заключила с другим ООО договор об уступке требования долга с организации-должника, – пояснили в МВД республики.

Затем женщина, бывший супруг и их подельник изготовили и подписали липовый договор уступки требования долга. По фиктивным документам право перешло фирме, которой руководил Мелещик. С этим договором они обратились Арбитражный суд Башкирии с иском о взыскании в пользу подконтрольного ООО долга и неустойки за нарушение сроков. Подозреваемые надеялись получить более 840 млн рублей.

Когда подлог удалось обнаружить, полицейские задержали только одного участника покушения на мошенничество – бывшую жену Зайдуллина, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Виталий Зайдуллин и Григорий Мелещик тем временем объявлены в федеральный розыск.

Если вы располагаете информацией о возможном местонахождении разыскиваемых, сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону УЭБиПК МВД по РБ (347) 279-36-04.