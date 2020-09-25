В больницах Уфы развернут еще 200 коек из-за возможного роста пациентов с коронавирусом

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Башикрии будет увеличен из-за прогнозируемого роста инфекции Фото: Артем КИЛЬКИН

В больницах Уфы до конца текущей недели будет организовано 200 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно в ходе тематического совещания «Здравчас», которое 24 сентября провел глава Башкирии Радий Хабиров.

– Совершенно очевидно, что коронавирус в каком-то смысле возвращается. Мы видим, что многие европейские государства находятся под ударом, растёт число заболеваний и у наших соседей. Это может дойти и до нас, – отметил руководитель республики.

По его словам, власти региона «несколько расслабились», хотя эпидембезопасности все еще «необходимо уделять особое внимание» – прежде всего в медучреждениях. Хабиров призвал коллег «настраивать на долгую работу», поскольку «осенне-зимний период будет непростым».

Тем временем Минздрав Башкирии фиксирует постепенный рост числа заболевших COVID-19. На это указал глава ведомства Максим Забелин. Пока ежесуточный прирост носителей коронавируса составляет 0,5%. По состоянию на 25 сентября инфекцией в республике заразились 8592 человека.