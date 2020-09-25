Власти Башкирии установили правила поведения в банях и саунах в условиях COVID-19

Правила поведения в саунах и банях опубликовал Госкомторговли Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Госкомторговли Башкирии регламентировал правила поведения в банях и саунах. Нормы были приведены в соответствие с указом о режиме повышенной готовности и рекомендациями Роспотребнадзора. Приказ Госкомитета был опубликован 24 сентября на портале правовой информации. Публикуем основные положения документа:

– использование купелей и бассейнов в банях и саунах запрещено;

– допуск посетителей осуществляется только по предварительной записи;

– одновременно в зонах отдыха может находиться такое количество посетителей, при котором возможно соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра;

– бани и сауны должны обеспечить контроль температуры работников и посетителей при входе; сотрудники с признаками ОРВИ или высокой температурой не допускаются к рабочему месту;

– посетителям запрещено брать с собой еду – ее в герметичной упаковке можно купить только в общепитах на территории бань и саун.

– сотрудники должны быть обеспечены масками и перчатками.

Напомним, по состоянию на утро 25 сентября в Башкирии официально подтверждено 8556 случаев коронавируса.