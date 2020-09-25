В семье экс-мэра Уфы Ирека Ялалова произошла трагедия

фото: инстаграм Ялалова

У экс-мэра Уфы, а ныне члена Совета Федерального Собрания России от Башкирии Ирека Ялалова скончалась мать – Насима Шаиховна. Об этом сообщается на сайте Горсовета башкирской столицы.

– Уважаемый Ирек Ишмухаметович, разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами, – выразили соболезнования коллеги Ялалова по госслужбе.

Насима Ялалова отметила свой 85-летний юбилей совсем недавно – 18 июля. По этому поводу бывший сити-менеджер Уфы даже публиковал пост в своем инстаграме. Чиновник рассказывал, что у его матери «была непростая жизнь» – ее отец погиб во время Великой Отечественной войны, а мама осталась одна воспитывать девятерых детей.

– Сила духа помогла моей мамочке по жизни. В подростковом возрасте она одна на поезде уехала в Уфу, поступила в техникум, рано начала трудовую деятельность, позже поступила и успешно окончила Казанский финансовый институт, – писал Ялалов.

В Уфе Насима Шаиховна вышла замуж и родила двоих детей, среди которых и был будущий градоначальник. Женщина была ветераном труда и всю жизнь проработала главным бухгалтером.