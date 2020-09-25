В Башкирии произошло смертельное ДТП: у одного водителя не было прав, другой сел за рулем пьяным

фото: ГИБДД РБ

В Мечетлинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась днем 24 сентября в деревне Кургатово, сообщили в региональной ГИБДД.

На улице Ленина столкнулись встречные «Лада Веста» и вазовская «семерка». После удара первый автомобиль вынесло с дороге в кювет. В результате инцидента несовместимые с жизнью травмы получила 63-летняя пассажирка ВАЗ-2107, водитель был госпитализирован.

По данным дорожной полиции, управлявший «Вестой» 56-летний житель Белебея находился в состоянии алкогольного опьянения, а у 65-летнего автомобилиста из «семерки» не было прав.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 10 ДТП, в которых один человек погиб и 11 получили травмы.