В Уфе уволился главврач 10-ой больницы

Наиль Аслямов покинул пост по собственному желанию.

Во вторник, 22 сентября, в уфимской больнице №10 уволился главный врач. Как сообщает издание «Аргументы и факты», Наиль Аслямов покинул пост по собственному желанию.

В минздраве Башкирии отметили, что в настоящее время обязанности руководителя медучреждения исполняет один из заместителей.

Также в прокуратуре республики сообщили, что прокурор направил представление с предложением рассмотреть вопрос об освобождении главврача от должности. Аслямов не стал дожидаться его рассмотрения и уволился по собственному желанию, отмечает издание.