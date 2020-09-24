Стала известна личность 36-ой жертвы коронавируса в Башкирии

По состоянию на 24 сентября в регионе подтверждено 8556 случаев коронавируса (+35 за сутки).

Сегодня, 24 сентября, стало известно, что от коронавируса в Башкирии скончался еще один человек. Общее число жертв от ковида достигло 36.

В минздраве республики рассказали, что погибшим оказался 86-летний мужчина из Уфы. Пенсионер имел сопутствующие заболевания, среди которых гипертоническая болезнь, болезнь Паркинсона, энцефалопатия сочетанного генеза. Но основной причиной смерти гражданина стал именно коронавирус.

По состоянию на 24 сентября в регионе подтверждено 8556 случаев коронавируса (+35 за сутки). За все время по выздоровлению было выписано 7952 человека, 48 из них были сняты с учета за последние 24 часа.Активными носителями инфекции остаются 568 жителей Башкирии.