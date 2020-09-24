На участке улицы Менделеева в Уфе в течение четырех дней будут перекрывать движение транспорта

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В Уфе из-за ремонта дорожного полотна на отрезке улицы Менделеева закроют движение транспорта. Речь идет об участке между пересечениями с Генерала Горбатова до Сагита Агиша. Ограничение будет действовать с шести утра до девяти вечера на протяжении четырех дней – с 25 по 29 сентября.

– На время действия ограничения движения на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, – сообщили в мэрии.

В мэрии добавили, что ремонтные работы будут проводиться только при благоприятных погодных условиях.