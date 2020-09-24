Житель Башкирии обвиняет полицейских в пытках, подкидывании наркотиков и угрозе изнасилования

Фото: Рустем Ахунов

Накануне стало известно о том, что житель Стерлитамака Иван Я. Написал жалобу в следственный комитет на сотрудников полиции. Он обвиняет стражей порядка в том, что они подбросили ему наркотики, избили и угрожали изнасиловать шваброй. По версии молодого человека, инцидент произошел 15 июля этого года, а 10 сентября он обратился за помощью к адвокату.

По версии Ивана Я., в тот день около деревни Помряскино в Стерлитамакском районе Башкирии его остановили полицейские. В ходе личного досмотра у него в машине нашли охотничий обрез и три пакетика с запрещенными веществами. Он тут же заявил, что ружье нашел пять лет назад, а наркотики ему подбросили. Вскоре после задержания его отвезли в травмпункт в Стерлитамаке, а затем в отдел. Там же, якобы, его избивали всю ночь и пытали электрошокером. Мужчина утверждает, что стражи порядка вынуждали его подписать явку с повинной о том, что он воровал крупный рогатый скот. Когда он отказался подписать заявление, ему стали угрожать изнасилованием шваброй, а затем увезли к реке и обещали утопить.

В итоге, мужчина свою вину не признал, и в отношении него было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков. Сейчас он под подпиской о невыезде.

В пресс-службе следкома по Башкирии от комментариев отказались.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что абсолютно идентичное заявление в отношении полицейских поступило в Стерлитамаке год назад, и написал его тот же адвокат, что сейчас защищает интересы Ивана Я. Тогда сотрудники полиции задержали мужчину, которого обвиняли в поджоге автомобиля. Его, якобы, также пытали и избивали и обещали изнасиловать.

- После проверки вина сотрудников МВД не подтвердилась, - рассказал собеседник.