МЧС: в Башкирию вновь нагрянут заморозки

В Башкирии с каждым днем становится все холоднее Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на обещанное «бабье лето», в Башкирии сохраняется довольно холодная погода. А грядущей ночью, 25 сентября, температура воздуха и вовсе может упасть ниже нуля. Об этом предупредили в МЧС республики. Аварийное ведомство опубликовало прогноз на ближайшие сутки.

– С 20 часов 24 сентября до 20 часов 25 сентября 2020 года по республике ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, днем +14,+19°, – передали спасатели.

Ночью и утром отдельные участки автодорог региона покроет туманом, который сократит видимость до 500-1000 метров.

В МЧС напомнили, что из-за заморозков есть риск гибели сельхозкультур. Ведомство рекомендует принять меры по защите насаждений.