На стройке нового моста через Белую в Уфе рабочий получил тяжелую травму

Мужчина получил тяжелую травму головы

В Уфе на стройке нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского произошел несчастный случай – тяжелую травму головы получил один из рабочих. Сейчас расследованием инцидента занимается Гострудинспекция.

По данным надзорного ведомства, 33-летний электрогазосварищик серьезно пострадал вечером 19 сентября. Он сорвался с пятиметровой высоты. Его доставили в больницу на скоро помощи. Гострудинспекция в рамках расследования установит обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, строительство нового моста началось в июле 2019 года. Закончить его планируется в конце 2021.