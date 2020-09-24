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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил аграриям к 2024 году увеличить сбор зерна до 4 млн тонн. Об этом руководитель региона заявил во время «Сельского часа», на котором обсуждалась селекция перспективных сортов сельскохозяйственных культур.

По словам Хабирова потенциал аграрного комплекса республики «не раскрыт должным образом. Он отметил, что Башкирия «по крупицам собирает опыт других регионов» и внедряет лучшие практики у себя. Он поручил Минсельхозу РБ разработать дорожную карту по развитию элитного семеноводства и пообещал агропрому господдержку.