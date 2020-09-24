В Башкирии задержали супруга, подозреваемого в убийстве многодетной матери

С погибшей женщиной простились на прошлой неделе. Супруг также присутствовал на похоронах

В Башкирии история с гибелью молодой многодетной матерью из села Иглино получила новый неожиданный поворот. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» правоохранители все же задержали 34-летнего супруга скончавшейся в реанимации женщины – ему уже предъявлено обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе, пока следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Сам Михаил (имя изменено – Ред.) категорически отрицает свою вину и уверяет, что жена сама упала и ударилась головой.

Напомним, что эта жуткая история произошла на прошлой неделе: 32-летняя Альбина Е. попала в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, после чего впала в кому и вскоре скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Родные и знакомые женщины рассказали, что ее часто избивал супруг – скорее всего, и в последний раз он сильно избил женщину, из-за чего она оказалась в больнице, а позже умерла. Без материнской ласки у Альбины остались трое маленьких детей, младшему из которых нет и двух лет.