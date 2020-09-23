В Уфе произошло жесткое ДТП с двумя грузовиками и минивэном

Фото: соцсети

Жесткое ДТП произошло сегодня под вечер в Уфе, на трассе неподалеку от ТЦ «Мега». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, сначала одна «Газель» въехала во впереди идущий минивэн Mitsubishi Grandis, а через несколько минут на скорости в них въехал второй грузовик.

- Чёрная «Газель» стукнула легковушку, так как впереди ехал «КамАЗ», и у него улетел брус. Легковая резко остановилась, чёрная «Газелька» тихонько стукнула. Они встали, выставили знак. Через несколько минут со всей дури влетает «Газелька» синяя в черную, - рассказала очевидица аварии.

Фото: соцсети

В итоге для водителя синего грузовика пришлось вызывать скорую помощь – с ушибами и переломами мужчину увезли в больницу. Сейчас на месте работают дорожные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.