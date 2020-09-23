Бывший заместитель министра труда возглавил башкирский район

фото: администрация Татышлинского района

В Татышлинском районе Башкирии сменился глава. Руководящую должность в качестве исполняющего обязанности занял бывший заместитель министра труда и социальной защиты населения Фанур Шайхисламов. На этом посту он сменил Рушана Гараева. Решение было принято на заседании совета муниципалитета 22 сентября. На собрании присутствовали министр ЖКХ республики Борис Беляев и начальник управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями Юрий Коземаслов.

– По окончании заседания совета состоялось первое заседание […] комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы fдминистрации муниципального района, на котором избраны председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии, – передали в пресс-службе администрации Татышлинского района.

Фануру Шайхисламову 39 лет. Родом он из села Аюпово Мечетлинского района. В 2003 году получил юридическое образования в Башкирском государственной университете. Занимал высокие должности в ряде ведомств республики – Минобре, министерстве внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства, Госкомитете по предпринимательству, управлении федерального казначейства, управлении администрации президента (и главы) Башкирии.