В Башкирии грузовик с автоцистерной насмерть задавил мужчину

фото: ГИБДД РБ

В Стерлитамакском районе Башкирии пешеход погиб под колесами грузовика. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, смертельный инцидент произошел минувшей ночью на 103 километре трассы Уфа-Оренбург. 33-летний житель Татарстана за рулем автоцистерны на базе Mercedes-Benz Axor совершил наезд на 34-летнего мужчину. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.

Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что погибший шел по краю правой полосы проезжей части, и на его одежде не было светоотражающих элементов.