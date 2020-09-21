Уфимцу ужесточили приговор за призывы к терроризму и экстремизму в интернете

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Судебная коллегия по уголовным делам Апелляционного военного суда города Власиха (Московская область) ужесточила приговор уфимцу за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщила пресс-службе ФСБ Башкирии.

Как пояснили в силовом ведомстве, осужденный публиковал в интернете видео, в которых призывал «к борьбе с «неверными» и оправдывал деятельность международных террористических организаций. В июне 2020 года Центральный окружной военный суд приговорил 45-летнего уфимца к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Апелляционная инстанция этот вердикт ужесточила, сменив место отбывания наказания на колонию общего режима и увеличив срок заключения на полгода.