Уфа купит десять новых троллейбусов за 200 млн рублей

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Уфа готова купить десять новых троллейбусов за 203 млн рублей. Электронный аукцион по отбору поставщика был анонсирован на сайте госзакупок.

Деньги на приобретение общественного транспорта выделяют бюджеты двух уровней – республиканский (197 млн рублей) и городской (шесть млн рублей). Торги назначены на 25 сентября. Подрядчик после заключения контракта обязуется выполнить госзаказ до 15 декабря.

В конкурсной документации прописано техзадание. Поставляемые троллейбусы должны быть низкопольными и иметь увеличенный автономный ход большого класса (не менее 20 км). Транспорт будет вмещать не менее 80 человек при как минимум 30 сиденьях. Система информирования пассажиров и контроля будет включать динамики, микрофон, бегущую строку и пять камер для видеорегистрации.