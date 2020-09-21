«Невыносимый запах и крысы»: уфимцы пожаловались на стихийную свалку после сноса бараков

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Жители уфимского микрорайона Затон пожаловались на стихийную свалку, образовавшуюся после сноса старых бараков на улице Судоремонтная, 20. По словам местных жителей, после сноса ветхих домов строительный мусор рабочие убирать не стали, а жильцы окрестных высоток-новостроек решили, что теперь сюда можно приносить и свой мусор и бытовые отходы, из-за чего улица превратилась в помойку.

- Невыносимый запах и крысы – место, где в 15-20 метрах проживают дети с родителями. Также работники оставили незакрытыми выгребные ямы, которые находятся в 50 метрах от парка «Волна», где гуляют дети со всего Затона. Принимайте меры, чтобы у нас, не дай Бог, не повторилась ситуация, как в Воронежской области, - возмутился уфимец Ильдар М.

На обращение горожан откликнулись представители администрации Ленинского района, которые пообещали передать информацию о стихийной свалке коммунальным службам и в ближайшее время вывезти мусор.