В одном из городов Башкирии местных садоводов атаковали бобры

Фото: соцсети

Скоро осень, и многие животные активно готовятся к зиме: утепляют норы, натаскивают запасы. Вот только иногда такое соседство оказывается весьма невыгодным для людей. Так, жители Нефтекамска в социальных сетях пожаловались на то, что местную речушку Марьинку запрудили бобры. Грызуны построили плотину, из-за чего вода залила окрестные садовые участки.

- Вода разлилась и затопляет садово-дачные участки пенсионеров огородников. Очень переживают они за свои домики и участки, ведь там они выращивают свой урожай, трудятся, общаются, топят бани, отдыхают на свежем воздухе! Просим администрацию города обратить внимание на эту ежегодную проблему и принять соответствующие меры, - заявили горожане, выложив фотографии, как вода заливает участки и подбирается вплотную к домам.

Фото: соцсети

Как местные власти будут бороться с бобрами – неизвестно. Комментаторы обратили внимание на то, что речным грызунам тоже нужно где-то жить, а также посоветовали попробовать укрепить свои участки самостоятельно.